Офицерам 41-й армии выдали пистолеты нового поколения

Представители Центрального военного округа заявили, что новосибирским офицерам вскоре выдадут на вооружение пистолеты следующего поколения «Грач», которые заменят собой ПМ.

Речь идет об оружии, использующем патроны 9 мм. Оно может пробить бронежилет 1-го и 2-го классов. Обойма пистолета включает в себя восемнадцать пуль. У него имеется особое место, в которое можно установить фонарик или лазерный прицел, заметно повышающий точность.

У «Грача» присутствует крепление, предназначенное для двухстороннего предохранителя, то есть из него можно будет стрелять, как правшам, так и левшам. Создатели оружия отмечают, что этот пистолет сохраняет свою работоспособность почти при любых погодных условиях и температуре от -50 до +50 градусов.