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В ФОКУСЕ

Офицерам 41-й армии выдали пистолеты нового поколения

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категория: В ФОКУСЕ

Представители Центрального военного округа заявили, что новосибирским офицерам вскоре выдадут на вооружение пистолеты следующего поколения «Грач», которые заменят собой ПМ.

Речь идет об оружии, использующем патроны 9 мм. Оно может пробить бронежилет 1-го и 2-го классов. Обойма пистолета включает в себя восемнадцать пуль. У него имеется особое место, в которое можно установить фонарик или лазерный прицел, заметно повышающий точность.

У «Грача» присутствует крепление, предназначенное для двухстороннего предохранителя, то есть из него можно будет стрелять, как правшам, так и левшам. Создатели оружия отмечают, что этот пистолет сохраняет свою работоспособность почти при любых погодных условиях и температуре от -50 до +50 градусов.

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