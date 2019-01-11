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В ФОКУСЕ

Новая полоса в Шереметьево не сможет функционировать в полном режиме

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категория: В ФОКУСЕ

В записке к законодательному проекту Министерства транспорта о территориях при аэродромах указано, что строящуюся полосу воздушной гавани Шереметьево не удастся использовать в полной мере из-за жилых построек.

Чтобы российские аэродромы смогли нормально развиваться, нужно наличие в строительных зонах пустых областей, так как рядом с жилыми зданиями невозможно расширить инфраструктуру аэропорта. Примером этому является Шереметьево, в котором предстоит уменьшить число ночных полетов из-за повышенных показателей шума.

На постройку новой полосы планируется потратить около 56 миллиардов рублей. В эту сумму не входят расходы на приобретение земли. Ожидается, что ее длина составит 3200 метров, а ширина будет равна 60 метрам. Ее эксплуатация начнется уже в марте текущего года.

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