Найден второй пилот потерпевшего крушение на Дальнем Востоке Су-34

Работникам службы спасения удалось найти второго пилота боевого самолета Су-34, который потерпел крушение на территории Дальнего Востока.

Представители Минобороны РФ отметили, что уже при 1-м заходе спасателям удалось зависнуть над плотом пилота и взять его на борт вертолета. Второй летчик, как и первый, находится в удовлетворительном состоянии. Спасательная миссия проводилась в трудных метеорологических условиях. На поиски пилотов были отправлены несколько кораблей.

Напомним, что сегодня утром над Дальним Востоком при выполнении стандартных маневров друг с другом столкнулись два истребителя. Летчики успели катапультироваться. Один их самолетов упал в море.