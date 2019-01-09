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В ФОКУСЕ

National Interest оценил «танк-убийцу» Т-90С

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категория: В ФОКУСЕ

Танк Т-90С, изготовленный в РФ и являющийся экспортной версией стандартной модели, был назван специалистами The National Interest, «убийцей» танков с отличным соотношением качества и стоимости.

Впервые демонстрация военной машины состоялась в 92-м году прошлого века. Затем он превратился в основный танк армии РФ, так как обладает высокой огневой мощью, продолжительным сроком службы и хорошей управляемостью. Эксперты отмечают, что его эффективность базируется на объединении лучших качеств Т-80 и Т-72.

На данный момент этот танк приобретается несколькими странами мира, включая Индию, Алжир и Азербайджан. В ближайшем будущем Ирак собирается заменить им дорогостоящие «Абрамсы», производимые в США.

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