Nation Interest оценил российское самоходное артиллерийское орудие «Лотос»

Эксперты американского агентства The Nation Interest отмечают, что новая артиллерийская самоходка «Лотос», разрабатываемая в РФ, сможет стать следующим этапом в улучшении артиллерии страны.

По словам автора материала, данное орудие первоначально задумывалось как 120-миллиметровая версия более крупного аналога, однако около двух лет назад оно заменило собой «Зауралец-Д». Его можно использовать с множеством 120-мм снарядов. Стрельба осуществляется из установленной на десантируемом шасси башни. «Лотос» приспособлен для сброса с воздушного транспортника Ил-76.

В статье отмечается, что за 60 секунд эта установка способна осуществить до 8 выстрелов, а ее эффективная дальность составляет почти тринадцать километров. У советского предшественника данный показатель не превышал девяти километров. Специалист добавил, что у нового САО заметно повысилась маневренность за счет шасси от БМД-4.