NASA: ледяной объект позади Плутона похож на красноватого снеговика

Космический аппарат NASA, расположенный в 6,4 миллиарда километрах от Земли, в минувшую среду сделал первые снимки самого отдаленного из когда-либо исследованных человечеством объектов Солнечной системы. На них можно увидеть космическое тело, которое по своей форме напоминает красноватого снеговика.

Ultima Thule («Край Света») является небольшим ледяным объектом, состоящим из двух соединенных друг с другом сфер, одна из которых в три раза больше другой. В длину это тело достигает 33 километров.

New Horizon («Новые Горизонты») – спутник NASA, который отправил фотографии Плутона около трех с половиной лет назад, облетел древний и таинственный объект в начале 2019 года. Сейчас он находится в 1,6 миллиарда километрах от изученной им ранее карликовой планеты.

Во вторник, когда появились нечеткие снимки объекта, ученые отметили, что Ultima Thule похожа на кегельбан, однако после получения более качественных изображений исследователи изменили свое мнение. «Теперь мы называем его снеговиком, а не кеглей», – отметил Алан Стерн, ведущий специалист Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкисна и Юго-западного исследовательского института.

До нынешней недели было неизвестно, какой формой обладает небесное тело, прозванное Ultima Thule, что означает «за пределами известного мира». Многие даже считали, что речь идет о группе объектов. После получения четкой фотографии они начали называть большую сферу Ultima, а маленькую – Thule.

По предварительным расчетам Thule в поперечнике достигает 14 километров, а Ultima – не менее 19 километров.

Ученый Джефф Мур из Исследовательского центра Эймса NASA отметил, что эти сферы образовались следующим образом: миллиарды лет назад ледяные частицы размером с гальку начали сливаться между собой, сформировав два шара, которые впоследствии столкнулись друг с другом. Несмотря на узкую точку соприкосновения, обе части крепко связаны, поэтому вряд ли разойдутся в ближайшем будущем.

Исследователи выяснили, что полный оборот объекта занимает около 15 часов. Если бы он вращался быстрее, например, совершал один оборот за 3-4 часа, то сферы бы непременно разорвались.

Стерн отметил, что команда смогла получить менее 1 процента от всех данных, хранящихся на борту New Horizons. На получение всей информации у них уйдет почти два года.

Ultima Thule является первым объектом с двоичным соединением, который был исследован NASA. Он сформировался около 4,5 миллиарда лет назад, когда Солнечная система только начала обретать свою форму. Его можно также отнести к наиболее примитивным космическим телам, изученным специалистами со столь небольшого расстояния.

Этот отдаленный мир выглядит крапчатым и имеет оттенок тусклого кирпича. Возможно, это связано с воздействием на него радиации, которая постоянно бомбит ледяную поверхность. Обе сферы обладают идентичным окрасом, однако шейка, соединяющая две доли, менее красная – вероятно это связано с частицами, падающими с крутых склонов в эту область.

На данный момент времени астрономы не обнаружили никаких естественных спутников или колец рядом с этим объектом. На снимках также не видно кратеров от падения астероидов или метеоритов. Хотя на них можно заметить несколько отчетливых «пятен», которые могут оказаться холмами или грядами. В ближайшие дни или недели должны появиться еще более четкие фотографии, которые позволят увидеть Ultima Thule во всем ее великолепии.

Первые сведения о составе поверхности объекта прибудут сегодня, 4 января. Ученые полагают, что ледяная поверхность, скорее всего, представляет собой смесь воды, азота и метана.

Фотография «снеговика» была сделана за полчаса до приближения космического аппарата к данному телу на минимальное расстояние – он находился в 28 тысячах километрах от него. Специалисты отмечают, что Ultima Thule является своеобразной «машиной времени», которая сможет рассказать нам, как сформировалась Солнечная система.

По словам Стерна, речь не идет о комете или астероиде – этот объект, вероятно, является «изначальной планетезималью». В отличие от комет и других тел, которые были с течением времени изменены Солнцем, Ultima Thule смогла сохранить свою первозданную структуру, так как находилась в глубокой заморозке в поясе Койпера.

Однако Стерн добавил, что даже после получения всех данных, им все равно не удастся раскрыть все загадки этого таинственного объекта.