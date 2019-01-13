Направлявшийся в Махачкалу самолет вынужденно вернулся в аэропорт Сургута

Лайнер авиаперевозчика «Победа», который поднялся в воздух из Сургута и направлялся в Махачкалу, совершил аварийную посадку в месте вылета из-за технической неисправности.

Согласно предварительной информации самолет «Боинг» вылетел из воздушной гавани в 3:40 по московскому времени, но уже через несколько минут ему пришлось возвратиться в сургутский аэропорт по причине срабатывания датчика, указывающего на незакрытое шасси. При посадке никто, к счастью, не пострадал.

Сведения о неисправности уточняются. Представители аэропорта отмечают, что следующий авиарейс по данному маршруту должен будет состояться в 8 часов по Москве.