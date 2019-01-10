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В ФОКУСЕ

Над Крымом пролетел самолет-разведчик США

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Над Черным морем неподалеку от Крымского полуострова было зафиксировано военное воздушное судно США, которое осуществило разведывательную операцию возле берегов Крыма.

Данная информация была опубликована изданием «Украинская правда», сославшимся на сервис Liveuamap. В материале отмечается, что разведывательную миссию осуществил самолет Boeing RC-135V. Он собрал сведения об обстановке в регионе и на побережье Российской Федерации.

В СМИ отмечают, что за последние месяцы возле российских границ регулярно появляются разведывательные аппараты стран-участниц НАТО, причем как беспилотные, так и пилотируемые самолеты. Они занимаются сбором различных данных возле Калининградской области и Крыма.

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