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В ФОКУСЕ

На видео запечатлели пьяного матерящегося руководителя патрульной полиции Киева

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категория: В ФОКУСЕ

РЕН ТВ опубликовали ролик, на котором можно увидеть главу патрульной службы столицы Украины Юрия Зозули, находящегося в состоянии алкогольного опьянения и ведущего себя крайне вульгарно.

Видео было размещено украинским юристом Татьяной Монтян. Оно было записано в одном из киевских ночных заведений. На опубликованных кадрах демонстрируется непристойное поведение полицейского, занимающего высокую должность. Выпив несколько бокалов крепкого алкоголя, Зозули забрался на сцену, а потом начал нахваливать свое ведомства, выкрикивая при этом матерные слова.

На записи также показано, что руководитель патрульной полиции был не один на празднике – его сопровождала неизвестная женщина, попытавшаяся утихомирить своего кавалера. Юрист вместе с видео опубликовала фото Зозули, на котором мужчина изображен в футболке с рисунком конопли.

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