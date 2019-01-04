На видео запечатлели первый складной смартфон Xiaomi

В Интернете была размещена видеозапись, демонстрирующая первый гаджет Xiaomi, оснащенный гибким экраном. Ролик появился на страничке инсайдера Эвана Бласса в «Твиттере».

На размещенных кадрах можно заметить, что основная особенность девайса заключается в том, что он может сгибаться с обеих сторон. После изменения формы происходит почти мгновенная перестройка интерфейса.

В настоящее время созданием схожих гаджетов занимаются многие производители, включая Samsung и Apple. На данный момент времени главная проблема в разработке данных смартфонов связана с изготовлением дисплея, способного выдержать многочисленные сгибания и разгибания.