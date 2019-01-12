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В ФОКУСЕ

На видео запечатлели новогодний хоровод инспекторов ВАИ

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В Сети появилось видео, на котором показано, как несколько десятков военных автоинспекторов (ВАИ) водят хоровод вокруг новогодней елки. На заднем фоне играет военный оркестр.

Ролик, судя по всему, был снят одним из представителей начальства. В нем можно заметить других руководителей с телефонами, которых забавляло данное «шоу». Все еще неизвестно, где именно проводился этот взрослый «утренник» со снегурочкой и дедом морозом.

Интернет-пользователи по-разному оценили этот необычный корпоратив. Кто-то отметил, что теперь подавать жалобы на «палочную» систему не имеет смысла, так как сотрудники ГАИ не могут разобраться с маразмом даже внутри своей структуры. Другие нейтрально заявили, что теперь видели в этой жизни все.

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