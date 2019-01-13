На Украине заявили об опасности возможного избрания Зеленского президентом

В рамках телеинтервью Михаил Погребинский, политолог, отметил, что актером Владимиром Зеленским будут управлять «опытные интриганы», если он станет президентом Украины, а это создаст опасную ситуацию для страны.

По словам эксперта, люди как Зеленский несут опасность, когда занимают высокие руководящие должности, так как не обладают какими-либо мощными мировоззренческими установками, поэтому ими легко управлять. Он добавил, что опекуном шоумена уже является талантливый интриган, который, возможно, играет в двойную игру. К тому же ему не кажется, что артист может выиграть на грядущих выборах.

Погребинский отмечает, что хоть люди на улице и говорят, что будут голосовать за Зеленского, однако в большинстве случаях они делают это с улыбкой, то есть попросту шутят. Напоминаем, что шоумен заявил о желании принять участие в выборах прямо в новогоднюю ночь, и отметил, что в его команду уже хотят вступить свыше 200 000 человек.