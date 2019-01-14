На Украине оценили вероятность масштабной войны с Россией

Василий Богдан, украинский генерал-лейтенант, во время беседы с журналистами отметил, что риск начала полномасштабного военного конфликта между Украиной и РФ минимален.

Согласно заявлению военного, до начала выборов нового президента войны точно не случится. Он уверен, что Москва надеется на то, что Киев сменит вектор своей политики. Но даже если результаты не понравятся России, то конфликт все равно не произойдет, считает генерал. Украина может вступить в подобный бой, только если российская армия вторгнется на ее территорию.

Командование ВСУ, по словам Богдана, также занимается проработкой операции, связанной с возвращением всей территории Донбасса под контроль киевского правительства. Напоминаем, что президентские выборы на Украине начнутся 31 марта 2019 года.