На Украине назвали условие начала военного конфликта с Россией

Дмитрий Раимов, украинский политтехнолог, в рамках беседы с телеведущим сообщил, что военный конфликт между РФ и Украиной начнется в случае невозможности постройки газопровода «Северный поток – 2».

По мнению эксперта, если России не удастся построить газопровод, то может начаться война. Если же она реализует данный проект, то быстро забудет об Украине, так как у нее появится другой способ продажи своего основного ресурса за рубеж. Раимов считает, что данный сценарий является наиболее благоприятным для страны.

Специалист отметил, что если Соединенные Штаты получат контроль над украинским газотранспортным комплексом, то Кремль может потерять возможность продавать свой газ в европейские страны. В результате Россия лишится десятков миллиардов долларов, что может привести к началу открытого конфликта с Киевом.