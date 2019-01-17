На Луне погибло первое проросшее растение

На обратной стороне лунной поверхности внутри космического зонда «Чанъэ-4», созданного в Китае, погибло недавно проросшее хлопковое семя.

Исследователи отметили, что они с самого начала знали, что их опыт не продлится долго. Однако он позволил им узнать основную причину гибели растения. Им оказалась лунная ночь, при которой температура поверхности Луны снижается до -170 градусов по Цельсию.

Хлопок находился в цилиндрической канистре, созданной из особых сплавов. Ее масса составляла 2600 грамм. В ней имелась вода, воздух, почва и другие элементы, необходимые для роста растений. Тем самым ученые создали устойчивую мини-биосферу. Однако выделяемого тепла оказалось недостаточно для противостояния холодным лунным ночам.