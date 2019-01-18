На Дальнем Востоке столкнулись два истребителя Су-34

В СМИ сообщают, что на территории Дальнего Востока столкнулись два боевых самолета Су-34. В Минобороны РФ уже подтвердили данную информацию.

Согласно заявлению представителей военного ведомства во время осуществления плановых полетов утром 18 января два Су-34 коснулись в воздухе, отрабатывая маневр. Воздушные судна в этот момент находились над Японским морем в нескольких десятках километров от побережья. Известно, что один из истребителей рухнул в море.

В сообщении указывается, что летчикам удалось вовремя катапультироваться. Однако в Минобороны не сообщили, живы ли они и если это так, то в каком состоянии находятся. Учения проводились без боевого комплекта.