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В ФОКУСЕ

Молодежная сборная России завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею

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категория: В ФОКУСЕ

Российской сборной по хоккею удалось обыграть швейцарскую команду в игре, на кону которой стояли бронзовые медали молодежного мирового турнира.

Спортсмены из РФ смогли закинуть в ворота швейцарцев 5 шайб. Сборная из Швейцарии в свою очередь отличились лишь двумя голами. Лучшим игроком матча признали Кирилла Слепцова, сумевшего забить сразу 3 шайбы. По одному голу также забили Никита Шашков и Клим Костин.

В рамках предыдущего чемпионата россияне не смогли занять ни одно из трех призовых мест. Победителем нынешнего турнира стала финская сборная, одолевшая американцев в финальном матче.

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