Минобороны РФ приняло на вооружение боевого робота «Уран-9»

Владимир Дмитриев, руководитель концерна «Калашников», отметил, что российским Министерством обороны недавно была принята на вооружение военная роботизированная система «Уран-9».

В ходе беседы с журналистами гендиректор предприятия отметил, что на данный момент времени идет изготовление первой партии серийных образцов. Он добавил, что «Ураны» обладают огромным техническим потенциалом, поэтому на их основе в будущем можно будет создать новые уникальные продукты.

Глава концерна также заявил, что роботы будут доработаны после боевого использования на сирийских землях. По его мнению, Сирия может стать прекрасным полигоном для оценки плюсов и минусов нового оружия.