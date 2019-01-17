Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Мэр Саратова проехался на грязной маршрутке и пожаловался на грубого водителя

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

Михаил Исаев, глава города Саратов, сегодня, 17 января, воспользовался маршруткой, чтобы добраться до работы и пожаловался на то, что салон транспортного средства был грязным, а водитель – грубым.

В связи с проблемами по очистке снега на саратовских улицах мэр города начал использовать общественный транспорт, чтобы доезжать до администрации. Этим утром он сел в маршрутный микроавтобус в поселке Агафоновка и добрался до центрального района за 40 минут. По его словам, он не заметил сильных заторов, однако санитарно-техническое состояние салона машины было отвратительным. Он добавил, что водитель грубо вел себя с пассажирами.

Исаев отметил, что необходимо задать соответствующие вопросы перевозчику, а также узнать, почему Транспортное управление никак не реагирует на подобные ситуации. По его мнению, конечная остановка в Агафоновке находится в неудовлетворительном состоянии и там необходимо как можно скорее провести расчистку снега.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Боксер Мейвезер посетил раздевалку «Ювентуса» и сфотографировался с Роналду
  2. В Сербии рассказали о готовящемся для Путина сюрпризе
  3. Истребители МиГ-31БМ провели на Урале «воздушный бой» в стратосфере

Эти новости могут вас заинтересовать

Минобороны России опубликовало видео о системе контроля за испытаниями ядерного оружия

Появилось видео с места крушения вертолета в Костроме

Индия вышла из совместного с Россией проекта по созданию истребителя 5-го поколения

Питер Турчин прогнозирует гибель цивилизации в ближайшие 10 лет. Если не прекратятся политические распри

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках