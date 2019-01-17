Мэр Саратова проехался на грязной маршрутке и пожаловался на грубого водителя

Михаил Исаев, глава города Саратов, сегодня, 17 января, воспользовался маршруткой, чтобы добраться до работы и пожаловался на то, что салон транспортного средства был грязным, а водитель – грубым.

В связи с проблемами по очистке снега на саратовских улицах мэр города начал использовать общественный транспорт, чтобы доезжать до администрации. Этим утром он сел в маршрутный микроавтобус в поселке Агафоновка и добрался до центрального района за 40 минут. По его словам, он не заметил сильных заторов, однако санитарно-техническое состояние салона машины было отвратительным. Он добавил, что водитель грубо вел себя с пассажирами.

Исаев отметил, что необходимо задать соответствующие вопросы перевозчику, а также узнать, почему Транспортное управление никак не реагирует на подобные ситуации. По его мнению, конечная остановка в Агафоновке находится в неудовлетворительном состоянии и там необходимо как можно скорее провести расчистку снега.