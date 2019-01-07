Маск опубликовал первое изображение космического корабля Starship

В конце прошлого года Илон Маск заявил, что межпланетный космический корабль, разрабатываемый компанией SpaceX, получит название Starship, а сегодня он опубликовал его изображение.

Речь идет о рендере, который дает примерное представление о внешнем виде тестового образца звездолета. Маск сразу отметил, что серийные варианты получат иллюминаторы и другие необходимые детали. Пользователи при этом отметили, что корабль очень похож на аппараты, демонстрировавшиеся в фантастических рассказах 50-х годов прошлого века.

Постройка экспериментального варианта идет полным ходом. Американский предприниматель опубликовал на своей странице в Twitter фото, на котором можно увидеть основные части корабля. С помощью него специалисты планируют проверить целесообразность некоторых технических решений при суборбитальных полетах.