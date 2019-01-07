Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
КОСМОС

Маск опубликовал первое изображение космического корабля Starship

Дата:
категория: КОСМОС, ТЕХНОЛОГИИ

В конце прошлого года Илон Маск заявил, что межпланетный космический корабль, разрабатываемый компанией SpaceX, получит название Starship, а сегодня он опубликовал его изображение.

Речь идет о рендере, который дает примерное представление о внешнем виде тестового образца звездолета. Маск сразу отметил, что серийные варианты получат иллюминаторы и другие необходимые детали. Пользователи при этом отметили, что корабль очень похож на аппараты, демонстрировавшиеся в фантастических рассказах 50-х годов прошлого века.

Постройка экспериментального варианта идет полным ходом. Американский предприниматель опубликовал на своей странице в Twitter фото, на котором можно увидеть основные части корабля. С помощью него специалисты планируют проверить целесообразность некоторых технических решений при суборбитальных полетах.

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Илон Маск раскрыл сроки полета корабля Dragon-2 к МКС
  2. Rolls-Royce создаст сверхбыстрый электросамолет
  3. На видео запечатлели первый складной смартфон Xiaomi

Эти новости могут вас заинтересовать

Ночью в Сан-Диего наблюдали за полетом НЛО

Космический корабль «Прогресс МС-07» выведен на орбиту

Появилось уникальное фото разноцветных звезд в созвездии Стрельца

Ученые научились контролировать мысли с помощью смартфона

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках