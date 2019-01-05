Китайский ровер принялся за изучение обратной стороны Луны

В Китайском национальном космическом управлении сообщили, что у космического аппарата, севшего недавно на обратную сторону Луны, так и у его ровера, все системы работают нормально. Они уже активировали свое оборудование и готовы к началу научной миссии.

В пятницу вечером на официальном веб-сайте космического агентства КНР появилась информация о том, что между луноходом «Юйту-2» («Нефритовый заяц-2») и спутником-ретранслятором, который отправляет данные на Землю, был успешно установлен цифровой канал связи.

По словам китайских специалистов, радар и панорамная камера ровера были активированы и работают в штатном режиме. Фотография, опубликованная агентством, показывает, что луноход остановился в точке, расположенной неподалеку от места приземления космической межпланетной станции «Чанъэ-4».

На сегодняшний день «Чанъэ-4», названный в честь китайской богини Луны, является первым аппаратом, совершившим мягкую посадку на обратной стороне лунной поверхности. Предыдущие приземления, включая китайскую станцию «Чанъэ-3», были осуществлены на стороне, обращенной к Земле.

Согласно сообщению китайского космического агентства после съезда лунохода с рампы межпланетной станции последняя развернула три пятиметровые низкочастотные радиоантенны. «Чанъэ-4» также отправила несколько снимков, сделанных топографической камерой.

Исследователи надеются, что низкочастотное сканирование космического пространства с обратной стороны, где радиосигналы с Земли не блокируются Луной, помогут ученым узнать больше информации о первых днях существования Солнечной системы или даже о рождении первых звезд во Вселенной.

Однако астроном Гарвардского университета Ави Леб отметил, что спутник-ретранслятор, необходимый для передачи информации с дальней стороны, тоже создает нежелательный шум в небе.

«Пока мы держим обратную сторону Луны в чистоте от радиопомех, она идеально подходит для радиоастрономии», – заявил специалист.

Человечество много раз наблюдало за обратной стороной естественного спутника с его орбиты, однако никогда не исследовало ее прямо с поверхности. Ее нередко называют «темной стороной» не из-за того, что на нее якобы не падает солнечный свет, а по той простой причине, что она не видна с Земли и считается относительно малоизученной.

«Это просто обратная сторона объекта, поэтому она может быть как темной, так и светлой в зависимости от времени суток», – сказал Леб.

Эта уникальная посадка демонстрирует стремление Китая конкурировать с США, Россией и Европой в космосе. Китайское космическое агентство и сами китайцы гордятся этим достижением, сравнивая его с полетами Соединенных Штатов.

Китайская космическая программа отстает от американской, однако за последние 15 лет КНР смогла добиться значительных успехов в этой области, включая осуществление пилотируемых полетов и размещение космической лаборатории, которая является предвестником новой орбитальной станции.