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БИОЛОГИЯ

Китайские ученые клонировали пять обезьян с идентичными измененными генами

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категория: БИОЛОГИЯ, ЖИВОТНЫЕ, МЕДИЦИНА, НАУКА

Исследователям из КНР удалось клонировать 5 обезьян, имевших идентичные измененные гены. Они будут использоваться учеными для изучения нарушений циркадных ритмов.

Клоны были получены из фибробластов макаки, у которой отсутствует ген BMAL1 – его «выбили» еще на этапе эмбриона с помощью генного редактирования. Именно от него зависят циркадные ритмы. Речь идет о внутренних биологических ритмах организма. Клонирование было осуществлено путем переноса ядра соматической клетки.

У людей, не имеющих ген BMAL1, часто наблюдаются головные боли, нарушение сна, депрессия и различные неврологические заболевания. Для изучения данных болезней исследователи раньше использовали мух и грызунов, однако они имеют слишком много отличий от человека. По этой причине специалисты решили начать проведение опытов на обезьянах.

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