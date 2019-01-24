Китайские ученые клонировали пять обезьян с идентичными измененными генами

Исследователям из КНР удалось клонировать 5 обезьян, имевших идентичные измененные гены. Они будут использоваться учеными для изучения нарушений циркадных ритмов.

Клоны были получены из фибробластов макаки, у которой отсутствует ген BMAL1 – его «выбили» еще на этапе эмбриона с помощью генного редактирования. Именно от него зависят циркадные ритмы. Речь идет о внутренних биологических ритмах организма. Клонирование было осуществлено путем переноса ядра соматической клетки.

У людей, не имеющих ген BMAL1, часто наблюдаются головные боли, нарушение сна, депрессия и различные неврологические заболевания. Для изучения данных болезней исследователи раньше использовали мух и грызунов, однако они имеют слишком много отличий от человека. По этой причине специалисты решили начать проведение опытов на обезьянах.