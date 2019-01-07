Китай выразил США протест из-за прохода эсминца ВМС вблизи спорных островов

Лу Кан, представитель китайского МИД, сообщил, что в КНР решили выразить протест Соединенным Штатам после прохода их военного корабля McCampbell неподалеку от спорных островов Сиша.

По словам Рейчел Макмарр, представительницы одного из американских флотов, боевое судно прошло в нескольких милях от спорных территорий, чтобы обеспечить свободу навигации в регионе. Она добавила, что проведенная операция не носит политического характера и не направлена против какого-либо государства.

В МИД Китая добавили, что после входа эсминца США в акваторию островов к нему было отправлено китайское судно, которое призвало американский экипаж покинуть данный район. Кан отметил, что Вашингтону следует прекратить провоцировать Пекин.