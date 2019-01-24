Китай: наши гиперзвуковые ракеты могут потопить авианосцы США

Китай заявляет, что его новая гиперзвуковая ракета DF-17 может потопить авианосцы ВМС США. Заявление, опубликованное в нескольких средствах массовой информации, контролируемых Коммунистической партией Китая, было сделано спустя несколько часов, после того как американские и британские военные корабли вместе прошли через Южно-Китайское море.

Да, у КНР, скорее всего, есть такие ракеты. Но с другой стороны, способна ли страна мобилизовать ресурсы, чтобы найти авианосец в море, а затем потопить его – ответить на этот вопрос гораздо труднее.

По данным United Press International, China Times и других государственных новостных агентств, действующих по всему Китаю, ракета DF-17 способна потопить американский авианосец «в случае восьмикратного обстрела». Собеседник одного из изданий, являющийся китайским военным, заявил, что «западная противоракетная оборона» не способна отследить или перехватить DF-17. В этих статьях также утверждается, что данное оружие способно нести ядерную боеголовку и поразить «любую цель в мире в течение часа», за исключением Соединенных Штатов.

DF-17 представляет собой гиперзвуковой планирующий глайдер. Традиционные баллистические ракеты поднимают боеголовки прямо в космос, а уже оттуда они летят вниз по баллистическим траекториям, ударяя по заданным целям. Однако гиперзвуковое оружие не долетает до космоса. Находясь на очень большой высоте, но, не покидая границ земной атмосферы, оно начинает скользить по воздуху со скоростью, превышающей 5 Махов – это заметно усложняет перехват ракеты.

Однако некоторые из заявленных China Times сведений не соответствуют действительности. Дальность действия DF-17 составляет от 1700 до 2400 километров, а это означает, что она является скорее региональным оружием, чем континентальным и не способна поражать цели по всему миру. В то же время настоящее гиперзвуковое оружие с «глобальным охватом», разумеется, будет способно наносить удары по континентальной части Соединенных Штатов.

Что касается способности DF-17 потопить американский авианосец, то это зависит от множества факторов. Китаю для начала придется отыскать и отследить корабль на просторах Тихого океана. Сеть китайских военных кораблей, спутников и самолетов, внутри которой постоянно поддерживается хорошо защищенная связь, начнет передавать информацию о местонахождении судна наземным подразделениям, ответственным за запуск гиперзвуковых ракет. В то же время военные США будут стремиться создать защитный пузырь вокруг авианосца, блокируя вражеские коммуникации и сбивая или потопляя любое вражеское подразделение, которое попытается приблизиться к гигантскому кораблю.

Может гиперзвуковое оружие и способно повредить авианосец, а восемь точных залпов даже потопить его, однако мы никогда не узнаем об этом наверняка, если только Китай не попытается это сделать. Гиперзвуковое оружие содержит огромное количество кинетической энергии, которая выпускается наружу при ударе, однако неизвестно, как быстро движется DF-17 и сколько кинетической энергии она несет в себе.

Согласно информации, опубликованной China Times, DF-17 будет готова к оперативному использованию к 2020 году.