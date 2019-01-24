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В ФОКУСЕ

Каскадер оценил видео драки Виторгана и Богомолова из-за Собчак

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категория: В ФОКУСЕ

Александр Иншаков, глава Гильдии каскадеров России, проанализировал ролик, где показана потасовка между Константином Богомоловым и Максимом Виторган из-за Ксении Собчак.

Эксперт отметил, что драка не выглядела постановкой. Он указал на то, что начавший ее человек обладает большей комплекцией, но при этом выполняет удары непрофессионально. По его мнению, упавший на землю мужчина не сделал это театрально – падение, скорее всего, случилось по причине неопытности.

Напоминаем, что драка между деятелями кино случилась в минувший понедельник в одном из кафе столицы России. Киноактер нанес несколько ударов Богомолову из-за слухов о том, что между Собчак и режиссером начался роман.

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