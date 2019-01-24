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В ФОКУСЕ

Кадыров прокомментировал списание долгов за газ в Чечне

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категория: В ФОКУСЕ

Рамзан Кадыров, руководитель чеченского региона, решил прокомментировать информацию о списании задолженности за газ в Республике, заявив, что никто не приостанавливал деятельности по взысканию долгов.

Согласно посту, опубликованному главой Чечни в «Телеграме», судом не было списано ни копейки. Разговоры о «прощении» чеченцам 9 миллиардов рублей, по мнению Кадырова, являются беспочвенными. Финальная сумма будет определена, как только будет проведена полноценная инвентаризация дебиторской задолженности регионального отделения «Газпрома», охватывающей период в 9 лет.

Чеченский лидер также сообщил, что если у кого-то имеются трудности в их регионах с задолженностями населения, то их необходимо решать без упоминания Чечни. Он добавил, что в Республике сейчас наводится порядок и, рано или поздно, его там наведут.

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