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В ФОКУСЕ

Кабины Су-57 и Ту-160 получили новейшее стелс-покрытие

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категория: В ФОКУСЕ

Для остекления кабин боевых самолетов Ту-160 и Су-57 был использован новейший материал, обладающий меньшим весом и большей прочностью, чем предыдущее покрытие.

Новый материал был создан экспертами, работающими в НПП «Технология». Согласно опубликованной СМИ информации он состоит из оксидов металлов, толщина которых не превышает 90 нанометров. Он в 2 раза лучше поглощает радиолокационные волны и уменьшает заметность кабины воздушного судна на 30 процентов. К тому же он способен защитить пилота от негативного влияния ультрафиолетовых лучей.

Су-57 является истребителем пятой генерации, изготовленный в России с использованием стелс-технологий. Он должен будет заменить собой боевые машины Су-57. Впервые этот самолет поднялся в воздух около 9 лет назад.

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