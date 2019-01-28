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КОСМОС

Итальянский космонавт предрек появление астронавтов-мутантов

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категория: КОСМОС, НАУКА

Лука Пармитано, астронавт из Италии, предположил, что в будущем космонавты, которых будут отправлять на исследование глубокого космоса, смогут изменять свои гены для получения новых способностей.

Во время беседы с журналистами он отметил, что у людей имеется ген, который отвечает за впадение в спячку, но он находится в неактивном состоянии. Если ученые найдут метод активировать его, то им удастся вводить космонавтов в глубокий сон, чтобы им не пришлось бодрствовать во время дальних перелетов. Пармитано также отметил, что ноги в космическом пространстве бесполезны, а вот четырехрукий астронавт с хвостом смог бы показать удивительную производительность.

Что касается этичности подобных экспериментов, то, по мнению, космонавта ко времени, когда у людей появятся подобные возможности к изменению своих тел, она будет совершенно иной, так как постоянно следует за наукой.

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