Истребители МиГ-31БМ провели на Урале «воздушный бой» в стратосфере

Усовершенствованные самолеты МиГ-31БМ приняли участие в очередных учениях в небе над Пермским краем, успешно уничтожив «врага», нарушившего границы России.

В Минобороны отметили, что в качестве нарушителя был использован истребитель МиГ-31, который летел в стратосфере на сверхзвуковой скорости. Им было имитировано нарушение российского воздушного пространства с целью получения разведданных. Ему на перехват были отправлены два воздушных судна.

Летчики смогли самостоятельно обнаружить цель, находясь на высоте 18 километров и летя со скоростью свыше 2800 км/ч. Нарушитель летел на 3 километра ниже них. После этого они сымитировали запуск ракеты, которая поразила цель, несмотря на осуществление ею маневров уклонения.