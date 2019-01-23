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В ФОКУСЕ

Индия провела испытания вооружения легкого ударного вертолета

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категория: В ФОКУСЕ

Индийские военно-воздушные силы в сотрудничестве с работниками Hindustan Aeronautics Limited закончили тестирование систем вооружения нового боевого вертолета LCH легкого типа.

В СМИ отмечают, что в рамках проведенного теста военной машине удалось впервые уничтожить воздушный объект. Проведенная проверка была признана специалистами успешной. Разработка данного вертолета началась в Индии около 13 лет назад. Он создан специально для использования в высокогорной местности. Он может летать со скоростью 330 км/ч, преодолевая дистанцию до 550 километров.

На воздушной технике установлена 20-миллиметровая авиапушка. На ней также имеются четыре точки для размещения ракетных установок. К тому же она может нести авиационные бомбы и ракеты класса «воздух-воздух».

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