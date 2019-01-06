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КОСМОС

Илон Маск раскрыл сроки полета корабля Dragon-2 к МКС

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категория: КОСМОС, ТЕХНОЛОГИИ

Илон Маск, руководитель SpaceX, заявил, что полет корабля Dragon-2 к МКС состоится в начале следующего месяца. Пока что его отправят в автоматическом режиме.

Согласно сообщению американского предпринимателя, опубликованному в «Твиттере», до тестового полета пилотируемого аппарата осталось около одного месяца. Ранее в NASA сообщили, что пуск корабля будет осуществлен 17 января. Однако из-за временной приостановки работы некоторых американских госучреждений его было решено перенести на более поздний срок.

Что касается пилотируемого полета, то его планируется осуществить в начале лета текущего года. В нем примут участие астронавты США Дуглас Херли и Роберт Бенкен. Разработкой аналогичного корабля занимается также компания Boeing – она собирается отправить людей на МКС в этом августе.

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