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В ФОКУСЕ

Головин получил травму в матче Кубка Франции

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категория: В ФОКУСЕ

В ходе игры с «Мецом» футболист «Монако» Александр Головин был серьезно травмирован. Информация об этом была опубликована на страницах агентства L’Équipe.

Матч состоялся в рамках Кубка Франции вчера, 22 января. «Мец» одолел своего соперника со счетом 3:1. В результате «Монако» вылетел из турнира. Россиянина отправили на поле уже в начальном составе, а затем его заменили во 2-м тайме, причем, покидая поле, он сильно хромал. Затем журналисты заметили, что россиянин взял пакетик со льдом и приложил его к бедру.

На сегодняшний день не известно, что именно повредил спортсмен. В скором будущем ему предстоит пройти тщательное медобследование. Головин сыграл семнадцать игр за «Монако» и выполнил одну передачу, приведшую к голу.

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