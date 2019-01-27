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В ФОКУСЕ

Германия выделит 12 млн евро блокадникам Ленинграда

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категория: В ФОКУСЕ

Немецкое правительство решило потратить 12 000 000 евро на ремонт госпиталя для ветеранов, организацию специального центра в Санкт-Петербурге и выдачу единоразовых выплат блокадникам.

Данная информация была опубликована представителями МИД Германии в день 75-летия с момента полного освобождения Ленинграда от нацистской армии. Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ, положительно отозвался о данном решении.

Ранее в Сети разразился скандал из-за высказываний Сильке Бигальке, немецкой журналистки, согласно которым она раскритиковала нынешнюю российскую власть за превращение дня снятия блокады в торжество, хотя, по ее мнению, его нужно считать трагедией.

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