Экс-шпион из Дании осужден за раскрытие секретов страны

Бывший начальник разведки Дании Якоб Шарф был приговорен в пятницу к четырем месяцам тюремного заключения за то, что он раскрыл профессиональные секреты в своих мемуарах.

«Он раскрыл конфиденциальную информацию в книге 24 раза, в частности, касающуюся деятельности Датской службы безопасности и разведки (PET), а также методов работы агентства», – заявил суд Копенгагена в своем решении, изученном изданием AFP.

Судьи отметили, что откровения в мемуарах «Семь лет в PET: эра Якоба Шарфа» были сделаны по коммерческим причинам.

52-летний Шарф был главой РЕТ с 2007 по 2013 год, когда Дания была объектом нападений после публикации карикатур на пророка Мухаммеда.

Книга была написана журналистом из датской газеты Politiken, которая в октябре 2016 года опубликовала мемуары в знак протеста против цензуры, после того как власти запретили продажу книги.

Главный редактор газеты в январе был оштрафован на 50 000 крон (около 500 тысяч рублей) за то, что проигнорировал запрет.