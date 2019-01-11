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В ФОКУСЕ

Дуров ликвидирует компанию Telegram Messenger LLP

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категория: В ФОКУСЕ

Павел Дуров, автор популярного мессенджера, отправил заявку на ликвидацию Telegram Messenger LLP. Компания имеет официальную регистрацию на территории Великобритании.

Данная организация включена в список Роскомнадзора в виде распространителя сведений в Сети. Это заявление можно увидеть в реестре юридических лиц Британии. Заявка была отослана в середине предыдущего месяца, а на официальном интернет-портале реестра появилась 4 января.

Владелец компании не стал раскрывать причин ликвидации организации. Напомним, что весной прошлого года Роскомнадзор решил заблокировать мессенджер Дурова на территории Российской Федерации после получения соответствующего судебного решения. Однако большинство российских пользователей продолжают работать с программой.

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