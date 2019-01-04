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В ФОКУСЕ

Дмитрий Киселев зачитал рэп об итогах года

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категория: В ФОКУСЕ

Ведущий Дмитрий Киселев из РФ решил рассказать об итогах ушедшего года как рэп-исполнитель. Его выступление было продемонстрировано на «России 1».

Он назвал себя «Киселев MC» и обратился к зрителям как к своим «бро», отметив, что поднимается с кровати в 5 утра, надевает белые кроссовки и мчится на телестудию. Затем им были затронуты отношения между Российской Федерацией и Соединенными Штатами – он заявил, что, несмотря на провокации, мы продолжаем класть «газопровод на их санкции».

В конце выступления Киселев отметил, что в этом году собирается провести фестиваль для рэп-исполнителей на Крымском полуострове. Ранее многих популярных рэперов пригласили на шоу «Голубой Ургант», показанное на Первом канале.

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