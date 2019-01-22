Диана Шурыгина впервые за три года встретилась с Сергеем Семеновым

Диана Шурыгина встретилась с Сергеем Семеновым, ранее обвиненным ею в изнасиловании, впервые с 2016 года.

В СМИ отмечают, что девушка увидела своего обидчика на телестудии в рамках шоу «На самом деле», которое ведет Дмитрий Шепелев. Больше никакой информации опубликовано не было. Результат их встречи, скорее всего, можно будет увидеть, когда передача выйдет в эфир.

Напоминаем, что Семенова приговорили к тюрьме на срок в 8 лет за изнасилование Шурыгиной, однако обвиняемый не признал своей вины. Позднее его решили отпустить досрочно, поэтому в январе прошлого года он уже оказался на свободе. Данная история стала известна на всю страну, когда она была показана в программе «Пусть говорят», набравшей 13 000 000 просмотров в Сети.