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В ФОКУСЕ

CNBC сообщил об успешном испытании системы ПРО «Нудоль» в России

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

На телеканале CNBC, сославшись на документ американской разведслужбы, отметили, что на территории РФ была успешно протестирована новейшая система ПРО и ПВО «Нудоль».

В прессе заявляют, что тестирование состоялось в предыдущем месяце. Ракетный снаряд смог пролететь почти 3 000 километров и поразить заданный объект. На преодоление данного расстояния ракете потребовалось семнадцать минут. В разведывательной службе добавляют, что Россией «Нудоль» была испытана уже два раза.

Новая система должна будет заменить А-135. Согласно заявлениям разработчиков ей удастся перехватывать не только баллистические ракеты, но и военные спутники. Первые серийные образцы нового комплекса ПРО будут защищать Московскую область.

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