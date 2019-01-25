Чубайс предложил заменить Захарову Бузовой

Анатолий Чубайс, руководитель «Роснано», предложил заменить Марию Захарову, представителя российского МИД, Ольгой Бузовой, известной ведущей. Захарова прокомментировала заявление бывшего министра.

На страничке в соцсети «Фейсбук» сотрудница Министерства иностранных дел РФ заявила, что даже не предполагала о том, что Чубайс смотрит «Дом-2». Она добавила, что не следит за этим телешоу, поэтому была не в курсе того, кто его ведет. По ее мнению, руководитель госкорпорации не должен интересоваться подобными передачами, назвав данную ситуацию «мраком».

Чубайс в свою очередь уверен, что Бузова смогла бы справиться с новой должностью не хуже Захаровой. К тому же, по его мнению, телеведущая обладает огромной поддержкой людей, так как имеет большое количество подписчиков в Instagram. Захаровой же он предложил устроиться в «Дом-2».

Ранее Чубайс предложил поднять цены на электричество.