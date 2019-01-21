Бывший президент Украины Ющенко обвинил россиян в любви к рабству

Виктор Ющенко, экс-лидер Украины, во время беседы с телеведущим «112 Украина» заявил, что жители РФ «обожают рабство и своего царя».

По словам бывшего президента, российский народ не хочет быть свободным – он предпочитает оставаться в рабстве и чтобы им правил царь. Ющенко добавил, что россияне никогда не пытались создать настоящую демократию.

Затем политик решил привести в виде доказательства своего заявления противоречивую цитату писателя Алексея Толстого, якобы говорившего, что были «две Руси: одна Киевская, приближенная к европейским идеалам, а другая – Русь Тайги с деспотизмом и тиранией». Вторую Ющенко и считает современной Россией.