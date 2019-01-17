Боксер Мейвезер посетил раздевалку «Ювентуса» и сфотографировался с Роналду

Флойд Мейвезер, боксер из США, известный на весь мир, побывал в раздевалки ФК «Ювентус», после того как его футболисты смогли разгромить туринскую команду в игре за Суперкубок Италии.

Вчера, 16 января, состоялся матч между «Миланом» и «Ювентусом», в котором последний смог одолеть соперника со счетом 0:1. Закатить мяч в ворота удалось Криштиану Роналду, знаменитому нападающему из Португалии. В результате его клуб смог в восьмой раз подряд стать обладателем престижного приза.

Практически сразу же после свистка, обозначившего завершение игры, боксер направился в раздевалку «Ювентуса», где сделал несколько снимков с игроками, включая португальского форварда.