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В ФОКУСЕ

Боксер Мейвезер посетил раздевалку «Ювентуса» и сфотографировался с Роналду

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категория: В ФОКУСЕ

Флойд Мейвезер, боксер из США, известный на весь мир, побывал в раздевалки ФК «Ювентус», после того как его футболисты смогли разгромить туринскую команду в игре за Суперкубок Италии.

Вчера, 16 января, состоялся матч между «Миланом» и «Ювентусом», в котором последний смог одолеть соперника со счетом 0:1. Закатить мяч в ворота удалось Криштиану Роналду, знаменитому нападающему из Португалии. В результате его клуб смог в восьмой раз подряд стать обладателем престижного приза.

Практически сразу же после свистка, обозначившего завершение игры, боксер направился в раздевалку «Ювентуса», где сделал несколько снимков с игроками, включая португальского форварда.

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