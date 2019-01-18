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В ФОКУСЕ

Балтфлот принял на вооружение первый цифровой ракетоносец проекта «Каракурт»

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категория: В ФОКУСЕ

В издании «Известия» отмечают, что российским Балтфлотом был принят на вооружение новейший малый ракетоносец, созданный на основе проекта «Каракурт».

Ракетное судно, получившее название «Мытищи», было отправлено на военно-морскую базу Балтийского моря. Данный регион был выбран из-за его возросшего военного значения. Новый корабль трудно обнаружить с помощью радаров. К тому же он обладает компактными габаритами и неплохими мореходными параметрами. Специалисты также потратили немало сил на создание комфортных условий на ракетоносце, оснастив его спутниковым ТВ, системой кондиционирования и душевыми кабинками.

На «Мытищи» установлено множество автоматизированных комплексов, позволивших значительно снизить требования к численности экипажа, необходимого для управления кораблем. К тому же судно приспособлено для размещения на нем различных беспилотных летательных аппаратов.

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