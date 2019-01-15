Бачински обыграла Касаткину в матче первого круга Australian Open

Теннисистке Дарье Касаткиной из России, входящей в десятку лучших ракеток планеты, не удалось обыграть Тимею Бачински, спортсменку из Швейцарии.

Матч между теннисистками состоялся в рамках первого круга турнира Australian Open. Он продлился около 56 минут и закончился с разгромным для россиянки счетом. Касаткина не смогла выполнить ни один эйс и регулярно ошибалась во время подачи. Швейцарка в свою очередь не допустила ни единой двойной ошибки.

Теперь Бачински предстоит сыграть с еще одной россиянкой – Натальей Вихлянцевой, которой удалось победить Варвару Лепченко, гражданку США, в ходе первого круга австралийского турнира.