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В ФОКУСЕ

Бачински обыграла Касаткину в матче первого круга Australian Open

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категория: В ФОКУСЕ

Теннисистке Дарье Касаткиной из России, входящей в десятку лучших ракеток планеты, не удалось обыграть Тимею Бачински, спортсменку из Швейцарии.

Матч между теннисистками состоялся в рамках первого круга турнира Australian Open. Он продлился около 56 минут и закончился с разгромным для россиянки счетом. Касаткина не смогла выполнить ни один эйс и регулярно ошибалась во время подачи. Швейцарка в свою очередь не допустила ни единой двойной ошибки.

Теперь Бачински предстоит сыграть с еще одной россиянкой – Натальей Вихлянцевой, которой удалось победить Варвару Лепченко, гражданку США, в ходе первого круга австралийского турнира.

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