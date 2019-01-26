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В ФОКУСЕ

Американский эксперт назвал российский Ту-22М3М «смертельной угрозой» для США

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категория: В ФОКУСЕ

Марк Шнайдер, аналитик из США, разместил на портале американского Военно-морского института исследовательский материал, где назвал российский Ту-22М3М одной из главных угроз для страны.

По мнению специалиста, новая боевая машина обладает мощным вооружением, позволяющим ей эффективно бороться как с морскими, так и с наземными целями. К примеру, он оборудован новейшими ракетами, способными пролетать значительные расстояния и оснащаемыми стандартными и ядерными боеголовками. К преимуществам самолета эксперт также отнес новую систему РЭБ, усложняющую его перехват.

В США, по словам аналитика, угрозу от Ту-22М3М предстоит учитывать еще как минимум двадцать лет. Он добавляет, что причиной этому является разработка РФ новой крылатой ракеты для бомбардировщика со сверхбольшой дальностью поражения.

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