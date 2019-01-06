Американские кинокритики назвали лучший фильм 2018 года

В Интернете появились названия лучших кинолент прошлого года по мнению критиков из Соединенных Штатов. На 1-е место попала кинолента «Наездник», снятая Хлоей Чжао.

Сюжет фильма вращается вокруг опытного наездника, которому приходится бросить свою работу после получения опасной травмы. На 2-й строчке разместилась лента «Рома», снятая режиссером Альфонсо Куароном, признанным лучшим в своем деле. Замыкает тройку лидеров южнокорейский фильм «Пылающий», рассказывающий о молодом человеке, согласившимся присмотреть за кошкой соседки, пока та находится в отъезде.

Эксперты также сообщили, что лучшим киноактером ушедшего года является Итан Хоук, который сыграл основную роль в кинокартине «Дневник пастыря». Лучшей актрисой была признанна Оливия Колман, снявшаяся в «Фаворитке».