Здесь рождаются новости.
Выберите свое главное меню из меню wp
Главная
В ФОКУСЕ

Американские кинокритики назвали лучший фильм 2018 года

Дата:
категория: В ФОКУСЕ

В Интернете появились названия лучших кинолент прошлого года по мнению критиков из Соединенных Штатов. На 1-е место попала кинолента «Наездник», снятая Хлоей Чжао.

Сюжет фильма вращается вокруг опытного наездника, которому приходится бросить свою работу после получения опасной травмы. На 2-й строчке разместилась лента «Рома», снятая режиссером Альфонсо Куароном, признанным лучшим в своем деле. Замыкает тройку лидеров южнокорейский фильм «Пылающий», рассказывающий о молодом человеке, согласившимся присмотреть за кошкой соседки, пока та находится в отъезде.

Эксперты также сообщили, что лучшим киноактером ушедшего года является Итан Хоук, который сыграл основную роль в кинокартине «Дневник пастыря». Лучшей актрисой была признанна Оливия Колман, снявшаяся в «Фаворитке».

Не упусти уникальный шанс Будь в курсе действительно важных новостей!

Новости по теме:

  1. Молодежная сборная России завоевала бронзовые медали на чемпионате мира по хоккею
  2. Скарлетт Йоханссон оказалась жертвой домогательств со стороны ведущего
  3. В России выпустят монеты с изображением комплексов «Тополь» и «Ярс»

Эти новости могут вас заинтересовать

Участники телеканала ТНТ извинились перед жителями Ингушетии‍

Пентагон признал преимущество российских Ми‐17 над Black Hawk

Аман Тулеев попросил прощения лично у Путина за случившееся в Кемерово

Видео: ФСБ задержала украинского шпиона в Симферополе

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 73793.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках