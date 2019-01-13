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КОСМОС

Американец запечатлел на видео странную аномалию у озера в Новом Орлеане

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категория: КОСМОС, НАУКА

Американцу, проживающему в Мандевилле, удалось запечатлеть на камеру необычную аномалию возле озера Пончартрейн, которая является доказательством «теории о плоской Земле».

Используя камеру, житель США сфокусировал внимание на 51-этажном сооружении, находящемся на противоположной стороне озера, но увидел сорок этажей. По его мнению, если бы планета имела круглую форму, то он бы смог рассмотреть лишь пятнадцать этажей.

На видео запечатлен высочайший небоскреб Нового Орлеана. Он находится в 45 километрах от места, где снимал американец. Согласно подсчетам автора ролика грунт на другом берегу опущен на 150 метров, а высота здания составляет 212 метров. В результате он должен был увидеть не больше пятнадцать этажей.

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