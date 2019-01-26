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НАУКА

Американец запечатлел на видео игры кота с «призраком»

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категория: НАУКА

В Интернете был размещен ролик, демонстрирующий кота, играющего с необычным объектом, которого многие посчитали призраком. Видео было добавлено в «Ютуб» жителем США.

Согласно заявлениям автора видео он случайно запечатлел, как его домашний кот обнаружил в подвале «потустороннего» дружка. На размещенных кадрах показано, что питомец вначале смотрит по сторонам, словно следя за кем-то, однако в помещении в том момент никого не было.

Затем кот приближается к загадочному черному объекту, лежащему на земле и реагирующему на действия животного. Многие пользователи посчитали, что на видео действительно демонстрируется призрак, и не смогли никак объяснить увиденное. Однако скептически настроенные зрители отметили, что все это обычный розыгрыш, подстроенный автором ролика.

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