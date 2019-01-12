Amazon использовал украинцев вместо нейросети

В агентстве The Intercept сообщили, что компания Amazon использовала граждан Украины для просмотра записей с видеокамер наблюдения smart-дома вместо специальной программы.

Собеседник издания отметил, что около 3-х лет назад украинские инженеры получили полный доступ к базе данных S3, в которую помещаются видеоролики, снятые девайсами компании Ring, являющейся собственностью «Амазон». Файлы никак не шифровались, так как в организации не хотели расходовать на это деньги. Украинцы должны были вручную просматривать ролики и указывать на них объекты из-за того, что нейросеть не могла делать это сама. Полученные сведения используются для обучения специального алгоритма.

Источник, работавший в этой компании, отметил, что не увидел каких-либо серьезных нарушений со стороны работников. Но он добавил, что операторы нередко демонстрировали частные записи друг другу и вели их обсуждение между собой.