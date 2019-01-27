Аллея Карла Маркса в Берлине снова окрасилась в «красный»

Аллея Карла Маркса в Берлине была классическим образцом бывшего Восточногерманского правительства – широкий бульвар, на котором выстроились здания в сталинском стиле, где жили «товарищи». Сегодня данный проспект является передовой в битве против безудержного передела недвижимости, происходящего в столице.

План фирмы по управлению имуществом передать 700 квартир на бульваре другой компании вызвал гнев арендаторов, которые опасаются, что это может привести к повышению арендной платы.

Борьба, начавшаяся в ноябре прошлого года, завершилась тем, что, по сути, является повторной национализацией квартир, положившей конец тенденции приватизации социального жилья и вернувшей право собственности на жилые кварталы обратно государству.

Эта символическая борьба также вызвала дебаты в столице Германии, связанные с тем, стоит ли дать возможность властям реквизировать многоквартирные дома.

Мэр Берлина Майкл Мюллер заявил, что борьба со спекуляцией на рынке недвижимости только начинается, и что город будет стремиться вернуть себе многие квартиры из частных рук, как это было сделано на Аллее Карла Маркса.

«Это означает, что приватизация, которая обернулась полным беспорядком, будет остановлена, а квартиры снова окажутся в ведении Берлина и будут управляться администраторами государственного жилья», – сказала Аня Клер, одна из арендаторов на бульваре.

Огромная стоимость

Однако повторная национализация зданий Аллеи Карла Маркса обойдется государству в огромную сумму денег, которая, по оценкам специалистов, варьируется от 90 до 100 миллионов евро. Критики также утверждают, что это нарушит принцип защиты прав частной собственности.

Тем не менее, некоторые активисты по защите прав арендаторов хотят подтолкнуть власти к данному решению референдумом. В результате правительство получит возможность реквизировать недвижимость у крупных компаний, которым принадлежит более 3000 квартир в столице. Если инициаторам предложенной петиции удастся собрать к апрелю 170 000 подписей, то будет проведен референдум, в котором берлинцы получат право голоса по этому вопросу.

Как и во многих других городах мира, цены на недвижимость в Берлине взлетели после окончания «холодной войны», а также превращения в популярный туристический центр и огромных инвестиционных вливаний извне. Несмотря на то, что здесь по-прежнему есть огромные участки незастроенной земли и ежегодно вводятся новые квадратные метры жилплощади, многие местные жители с низкими доходами все чаше вытесняются с рынка.

Скачок цен на недвижимость особенно сильно выделяется в таких местах, как Аллея Карла Маркса, которая находится недалеко от центра объединенного Берлина.

Широкий бульвар шириной 90 метров, выстроенный из семи- и девятиэтажных массивных квартальных блоков, выполненных в классическом социалистическом стиле 1950-х годов, был возведен коммунистическим правительством ГДР для того чтобы «произвести впечатление на мир» и «запугать собственных рабочих».

Некоторым в объединенной Германии визуальное напоминание о коммунистических годах кажется удручающим, но многие, кто называют эту улицу своим домом, не собираются отказываться от него из-за мнения других людей.

«Что делает нашу Аллею особенной, так это архитектура. Мы можем представить, что находимся в Москве или Варшаве», – отметил Рут Нотович, стоя на своем балконе с видом на проспект, по которому в праздничные дни проезжали танки и шли строем солдаты.

Проехав 2,6 километра по центру Восточного Берлина, можно увидеть множество зданий, которые известны как «свадебные дворцы рабочих» из-за своей декоративной растительности.

«Жилищная безопасность»

Аня Келер, которая прожила в одном из кварталов в течение последних 15 лет, отметила, что в эпоху ГДР люди жили в квартирах рядом друг с другом, вне зависимости от того, какие должности они занимали.

«Я тоже приехала из Восточной Германии и в этих зданиях я вижу и кое-что положительное в том режиме – жилищную безопасность по низкой цене», – отметила Келер, являющаяся также представителем от арендаторов.

После воссоединения, произошедшего в 1990 году, квартиры, которые когда-то принадлежали коммунистическому государству, были переданы в собственность местным властям, решившим в 1993 году вступить на путь частичной приватизации.

Хоть 700 рассматриваемых квартир находились в частных руках, арендная плата в них составляла около 10 евро за квадратный метр – нижняя граница текущих рыночных цен. Однако в ноябре жильцам сообщили, что владелец недвижимости Predac продает квартиры в трех кварталах консорциуму Deutsche Wohnen.

Эта новость вызвала возмущение, поскольку арендаторы опасались, что новый владелец, которому принадлежит 115 000 квартир в Берлине и прилегающих к нему регионах, может значительно повысить арендную плату.

Жители, юристы и политики взялись за дело и сумели с помощью соответствующего судебного решения временно приостановить продажу, поскольку арендаторы решили воспользоваться своим первым правом на покупку в соответствии с правилами собственности Берлина.

Как бы это иронично не прозвучало, однако достаточный кворум арендаторов смог призвать к повторной национализации зданий.

Для жителей их борьба не про «Ostalgie» – игра слов, описывающая немцев ностальгирующих по бывшей Восточной Германии.

«Большинство арендаторов никогда не жили при прошлом режиме, однако они готовы бороться за свои права и будущее», – отметил Нотович.