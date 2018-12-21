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Астрономия

Зонд Mars Express сфотографировал замерзшее озеро на Марсе

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категория: Астрономия, КОСМОС

Космический аппарат Mars Express отправил невероятно четкие фотоснимки кратера Королева, покрытого двухкилометровым слоем льда, отпраздновав тем самым свое 15-летие.

Данный зонд был разработан ESA и отправлен на марсианскую орбиту летом 2003 года с космодрома Байконур. В том же году он добрался до точки назначения и с того времени вращается вокруг Красной планеты. Ему также удалось собрать немало информации о Фобосе, рядом с которым он часто пролетает.

По словам астрономов, данное космическое устройство играет большую роль в исследовании одной из основных загадок Марса – куда пропали все его запасы воды. Многие специалисты уверены в том, что миллионы лет назад, на марсианской поверхности имелось немало озер, рек и даже морей. Наиболее крупные запасы замороженной воды находятся в 82-километровом кратере Королева

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