Зонд Mars Express сфотографировал замерзшее озеро на Марсе

Космический аппарат Mars Express отправил невероятно четкие фотоснимки кратера Королева, покрытого двухкилометровым слоем льда, отпраздновав тем самым свое 15-летие.

Данный зонд был разработан ESA и отправлен на марсианскую орбиту летом 2003 года с космодрома Байконур. В том же году он добрался до точки назначения и с того времени вращается вокруг Красной планеты. Ему также удалось собрать немало информации о Фобосе, рядом с которым он часто пролетает.

По словам астрономов, данное космическое устройство играет большую роль в исследовании одной из основных загадок Марса – куда пропали все его запасы воды. Многие специалисты уверены в том, что миллионы лет назад, на марсианской поверхности имелось немало озер, рек и даже морей. Наиболее крупные запасы замороженной воды находятся в 82-километровом кратере Королева